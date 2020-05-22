Balerin gibi olmanızı sağlayacak 8 basit egzersiz!

Yanlış duruş, mutlaka kötü bir alışkanlık değil, zayıf veya sıkı kaslardan da kaynaklanabilir. Hangi kasların daha fazla dikkat gerektirdiğini biliyorsanız, duruşunuzu düzeltmek oldukça mümkün. İşte başlıyoruz!

1) CORNER STRECH

Bir odanın köşesine bakacak şekilde durun ve ön kolları her bir duvara dirsekleriniz değecek şekilde omuz hizası çevresinde yerleştirin. Sonra köprücük kemiği altında bir gerilme hissedene kadar öne doğru bir baskı uygulayın. 20 saniye bu şekilde kalın ve başlangıç pozisyonuna dönün. 3 kez tekrarlayın. Bu hareket omuz bıçaklarını ve göğsünüzü açmaya yardımcı olur.

2) BACAK KALDIRMA

Yan bacak kaldırmaları normalde alt vücut egzersiz rutinine dahil edilmesine rağmen, aynı zamanda iyi bir duruş sağlamak için de etkilidir. Bu egzersizi yaparken sırtınıza dikkat ederek, başınızı ve omuzlarınızı açık tutarak, sırt kaslarınızı daha güçlü hale getirirsiniz ve ayrıca yürüme ve kaldırma gibi günlük hareketler sırasında sırtınızı sıkıştırma alışkanlığı kazanırsınız.

Görseldeki gibi konum alın. Vücut ağırlığını sağ tarafınıza kaydırın, sırtınızı düz tutun ve sol bacağınızı kaldırın. Başlangıç pozisyonuna dönün. Sol bacağınızda 10 kez ve sağ bacağınızda 10 kez tekrarlayın.

Döngüyü 3 kez tekrarlayın. İhtiyacınız olursa denge için bir sandalye veya duvar kullanın.