Balerin gibi olmanızı sağlayacak 8 basit egzersiz!

Yanlış duruş, mutlaka kötü bir alışkanlık değil, zayıf veya sıkı kaslardan da kaynaklanabilir. Hangi kasların daha fazla dikkat gerektirdiğini biliyorsanız, duruşunuzu düzeltmek oldukça mümkün. İşte başlıyoruz!
Bir odanın köşesine bakacak şekilde durun ve ön kolları her bir duvara dirsekleriniz değecek şekilde omuz hizası çevresinde yerleştirin. Sonra köprücük kemiği altında bir gerilme hissedene kadar öne doğru bir baskı uygulayın. 20 saniye bu şekilde kalın ve başlangıç pozisyonuna dönün. 3 kez tekrarlayın. Bu hareket omuz bıçaklarını ve göğsünüzü açmaya yardımcı olur.
Yan bacak kaldırmaları normalde alt vücut egzersiz rutinine dahil edilmesine rağmen, aynı zamanda iyi bir duruş sağlamak için de etkilidir. Bu egzersizi yaparken sırtınıza dikkat ederek, başınızı ve omuzlarınızı açık tutarak, sırt kaslarınızı daha güçlü hale getirirsiniz ve ayrıca yürüme ve kaldırma gibi günlük hareketler sırasında sırtınızı sıkıştırma alışkanlığı kazanırsınız.
Görseldeki gibi konum alın. Vücut ağırlığını sağ tarafınıza kaydırın, sırtınızı düz tutun ve sol bacağınızı kaldırın. Başlangıç pozisyonuna dönün. Sol bacağınızda 10 kez ve sağ bacağınızda 10 kez tekrarlayın.
Döngüyü 3 kez tekrarlayın. İhtiyacınız olursa denge için bir sandalye veya duvar kullanın.
Bükülmüş diz üçgeni omuzları ve göğsü açar ve ayrıca bel ağrısının giderilmesine yardımcı olur. Ayaklarınızı birbirinden ayırın. Dizinizin ayak bileğinin merkezi ile hizalandığından emin olarak sol ayağınızı 90 ° çevirin. Kollarınızı omuz yüksekliğine getirin, göğsü ve omuzları açın ve başınızı yukarıda tutun. Bacaklarınızı görseldeki gibi konum alın. 1 dakika bu şekilde kalın. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. 3 kez tekrarlayın.
Eğer rahatlamak ve omuzlarınızı açmak gerekiyorsa bu poz başka bir mükemmel egzersizdir. Görseldeki gibi konum alın. Alnınızı ve göğsünüzü yere doğru indirin. Boynunuzda herhangi bir baskı hissetmediğinizden emin olun. Bunu 1 dakika tutun ve ellerinizi dizlerinize doğru yürüterek yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. 3 kez tekrarlayın.
Bu egzersiz omurganıza masaj yapar, göğsü ve omuzları açar. Boynunuz, gövdeniz ve omuzlarınızdaki gerilimi serbest bırakır. Ellerinize ve dizlerinize binerek, omuzları doğrudan bileklerin üzerine ve kalçalarınızı dizlerin üzerine yerleştirerek başlayın. Tavana bakarken karnınızı yere doğru bırakın. Aşağıya bakarken omurganızı tavana doğru tutun. Hareketi 1 dakika boyunca tekrarlayın.
Bu pozisyon sırt kaslarını güçlendiren ve hizalayan başka bir büyük omuz ve üst sırt açıcıdır. Görseldeki gibi konum alın. 1 dakika bekleyin. Dizlerinizi yavaşça bükün ve başlangıç pozisyonuna dönün. 3 kez tekrarlayın.
Kobra pozu omuzlarınız ve göğsünüz için hafif bir esnektir ve sırtınızı güçlendirir. Görseldeki konumu alın. Sırt kaslarınızı aktive edin ve göğsünüzü ve başınızı kaldırın. Bu pozu en az 20 saniye tutun. Yavaşça başlangıç pozisyonuna dönün. 3 kez tekrarlayın.
Yay pozu, arkadaki her kası güçlendirirken omuzları ve göğsü uzatır ve açar. Bu, duruşu iyileştirmek için en etkili egzersizlerden biridir. Ellerinizi vücudunuzun yanına yerleştirirken karnınıza yaslanın.
Dizlerinizi bükün ve ayak bileklerini alın, dizleri kalçalardan daha geniş tutun. Ayaklarınızı kaldırın, uylukları kaldırın. 30 saniye basılı tutun. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geçin. 3 kez tekrarlayın.
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