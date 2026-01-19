KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Özel klinikte skandal ihmal! Doktor rahimde metal fırça unuttu

Rusya’da özel bir klinikte jinekolojik muayene sırasında hastanın rahminde metal uçlu fırça unutuldu. Günlerce şiddetli ağrı çeken 32 yaşındaki kadın acil ameliyata alınırken, klinik hakkında tazminat ve ceza soruşturması talep edildi.

Özel klinikte skandal ihmal! Doktor rahimde metal fırça unuttu
Çiğdem Sevinç

gitti. Muayene sırasında, ucunda metal fırça bulunan plastik bir çubukla rahim ağzı örneği alındı.

ATEŞ VE ŞİDDETLİ AĞRI BAŞLADI

Muayenenin hemen ardından kadının ateşi yükseldi, alt karın bölgesinde şiddetli ağrı oluştu. Tekrar kliniğe giden hastaya yapılan ultrasonda rahimde yabancı bir cisim tespit edildi.

Özel klinikte skandal ihmal! Doktor rahimde metal fırça unuttu 1

“SPİRAL” DENİLEREK GEÇİŞTİRİLDİ

İddiaya göre doktor, görülen cismin spiral olduğunu söyleyerek durumu önemsemedi. Ancak kadın, hayatında hiç spiral taktırmadığını belirtti. Bunun üzerine başka bir sağlık kuruluşuna başvuran hasta acil ameliyata alındı.

Özel klinikte skandal ihmal! Doktor rahimde metal fırça unuttu 2

GERÇEK AMELİYATTA ORTAYA ÇIKTI

Ameliyatta, ilk muayenede kullanılan aletin metal fırça kısmının rahimde unutulduğu belirlendi. Mağdurun avukatı Yuri Kirilenkov, doktorun aletin kırıldığını fark etmemesinin mümkün olmadığını savundu.

Özel klinikte skandal ihmal! Doktor rahimde metal fırça unuttu 3

TAZMİNAT VE CEZA TALEBİ

Kadın ve avukatı, klinik hakkında tazminat davası açmaya hazırlanırken, ceza soruşturması başlatılması için de başvuruda bulundu. Klinik yönetiminin ise suçu “hatalı üretim” gerekçesiyle tıbbi alet üreticisine atmaya çalıştığı öne sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şakayla başladı, dolmuşun başına geçti! Direksiyon sallayarak parasını kazanıyorŞakayla başladı, dolmuşun başına geçti! Direksiyon sallayarak parasını kazanıyor
En çok tercih edilen bebek isimleri belli olduEn çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Doktor Jinekolog Rahim diş fırçası metal poliklinik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.