Özel klinikte skandal ihmal! Doktor rahimde metal fırça unuttu

gitti. Muayene sırasında, ucunda metal fırça bulunan plastik bir çubukla rahim ağzı örneği alındı.

ATEŞ VE ŞİDDETLİ AĞRI BAŞLADI

Muayenenin hemen ardından kadının ateşi yükseldi, alt karın bölgesinde şiddetli ağrı oluştu. Tekrar kliniğe giden hastaya yapılan ultrasonda rahimde yabancı bir cisim tespit edildi.

“SPİRAL” DENİLEREK GEÇİŞTİRİLDİ

İddiaya göre doktor, görülen cismin spiral olduğunu söyleyerek durumu önemsemedi. Ancak kadın, hayatında hiç spiral taktırmadığını belirtti. Bunun üzerine başka bir sağlık kuruluşuna başvuran hasta acil ameliyata alındı.

GERÇEK AMELİYATTA ORTAYA ÇIKTI

Ameliyatta, ilk muayenede kullanılan aletin metal fırça kısmının rahimde unutulduğu belirlendi. Mağdurun avukatı Yuri Kirilenkov, doktorun aletin kırıldığını fark etmemesinin mümkün olmadığını savundu.

TAZMİNAT VE CEZA TALEBİ

Kadın ve avukatı, klinik hakkında tazminat davası açmaya hazırlanırken, ceza soruşturması başlatılması için de başvuruda bulundu. Klinik yönetiminin ise suçu “hatalı üretim” gerekçesiyle tıbbi alet üreticisine atmaya çalıştığı öne sürüldü.