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Balık avına çıkan emekli polis memuru teknesinde ölü bulundu

31.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Balık avına çıkan emekli polis memuru teknesinde ölü bulundu

Antalya’da balık avına çıkan emekli polis memuru teknesinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay, Antalya açıklarında meydana geldi.

Antalya’da balık avına çıkan emekli polis memuru teknesinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Antalya açıklarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru Bekir Altınay, kendisine ait tekneyle balık avına çıktı. Altınay’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu Alo 158 Sahil Güvenlik Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan ekipler, tekneyi Antalya, Konyaaltı açıklarında çalışır vaziyette buldu. Sağlık ekipleri, teknede hareketsiz yatan Altınay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kesin ölüm nedeni belli olmak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Altınay’ın cenazesi, yakınları tarafından bugün alındı.
Altınay’ın cenazesinin Burdur’un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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