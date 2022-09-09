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  4. Balık avına gitti, ağa takılınca hayatını kaybetti

Balık avına gitti, ağa takılınca hayatını kaybetti

09.09.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan Turgay Taşkın, dengesini kaybederek suya düştü. Ayağı ağlara dolanan Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Taşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balık avına gitti, ağa takılınca hayatını kaybetti

Düzce'deki feci olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Akınlar Mahallesi Melen Çayı kenarında meydana geldi.

AĞLARA DOLANDI SUDAN ÇIKAMADI

Arkadaşlarıyla balık tutmak için çayın kenarına gelen 40 yaşındaki Turgay Taşkın, çaya ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Ağlara dolanan Turgay Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı.

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Beraber balık tuttuğu arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taşkın’ı sudan çıkardı.

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Hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
boğulma melen çayı
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