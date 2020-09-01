Balık burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Duygu dünyanızda, ruh halinizde ve düşüncelerinizde daha sık değişimleri getirecek bu transit ile, daha hassas olabilirsiniz. Etrafınızın enerjisinden daha hızlı etkilenebilirsiniz.

6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçiyor. İş hayatında yenilikleri getirecek bu süreçte, çalışma arkadaşlarınızda, görevlerinizde ve sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. İş bağlantılı sınavlara girebilir, sınav sonuçları ve iş görüşmelerinde netleşmeler elde edebilirsiniz. Hem iş hem sınavlarda şansın çalışabileceği bir ay sizi bekliyor. Kendinize güvenmelisiniz. Yeni iş bağlantıları yaratabilir, iş hayatında ilişkilerden destek alabilirsiniz.