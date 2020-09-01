Balık burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında balık burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda balık burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Balık Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...
Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Duygu dünyanızda, ruh halinizde ve düşüncelerinizde daha sık değişimleri getirecek bu transit ile, daha hassas olabilirsiniz. Etrafınızın enerjisinden daha hızlı etkilenebilirsiniz.
6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçiyor. İş hayatında yenilikleri getirecek bu süreçte, çalışma arkadaşlarınızda, görevlerinizde ve sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. İş bağlantılı sınavlara girebilir, sınav sonuçları ve iş görüşmelerinde netleşmeler elde edebilirsiniz. Hem iş hem sınavlarda şansın çalışabileceği bir ay sizi bekliyor. Kendinize güvenmelisiniz. Yeni iş bağlantıları yaratabilir, iş hayatında ilişkilerden destek alabilirsiniz.
9 Eylülde Mars retro hareketine başlıyor. Ayın tamamında retro seyri devam edecek. Kazançlar ve para yönetiminde değişimi getiren bu dönemde, finansal planlar karışabilir. Birden fazla ödeme ve harcama hesaplarda şaşırmanıza neden olabilir. Gereksiz ve yanlış harcamalar yapmaya karşı dikkatli olmalısınız. Eğitim için harcamalar yapılabilir. Enerjiniz ve motivasyonunuz retro boyunca daha değişken olabilir. Bazı günler daha özgüvenli ve pozitif olurken bazen aniden motivasyon düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Yetenekleriniz üzerine uzmanlaşmak, zekanızı ve potansiyellerinizi kullanmak için çaba harcamak maddi-manevi kazanımları getiriyor olacak. Arkadaşlık ilişkilerinde zorlanma, beklentileri bulamama durumları zaman zaman çalışabilir.
17 Eylülde Başak burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında hayatınızda ani değişiklikler, ani netleşmeler ve sürprizli durumlar söz konusu olacak. İş hayatında beklediğiniz netleşmelere 10-17 eylül aralığında kavuşabilirsiniz. İlişkilerde ise yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat etmeli. İş aracılığıyla yeni kişilerle tanışabilirsiniz, yakın çevrenizdeki kişiler değişebilir. Bazı arkadaşlarınızla mesafeleşebilir, yeni kişilerle yakınlaşabilirsiniz.
10-20 Eylül aralığında karşınızdaki kişileri daha iyi tanıyabilir, iç dünyanızda netleşebilir, yeni ve radikal kararlar alabilirsiniz. Yeni ilişkilere, flörtlere açık bu süreçte hızlı ilerlemekten, ilişkileri hızlı tüketmekten kaçınmalısınız. Bu dönemde aceleci olmak, tahammülsüzlük göstermek sonrasında pişmanlığı getirebilir. Kısa seyahatler, bireysel aktiviteler daha iyi gelebilir, rahatlatabilir.
Astrolog Merve Rençber
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