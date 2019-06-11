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Balık çiftliğinin taşınma talebine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesi Gerence Körfezi'ndeki balık çiftliğinin, Kara Ada'ya taşınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.

Balık çiftliğinin taşınma talebine tepki

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karaburun ilçesi Gerence Körfezi'ndeki balık çiftliğinin, Kara Ada'ya taşınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. İzmir Valiliği'nce bunun üzerine 'Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gereklidir' kararı alındı. ÇED süreci devam ederken, Karaburun Kent Konseyi'nden tepki geldi. Konseyden yapılan açıklamada, Yarımada'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildiği hatırlatılarak, ÖÇKB ilanının gereklerinin yerine getirilmesi istendi.
Uzun süredir balık çiftlikleri ve rüzgar enerji santrallerinin (RES) doğaya zarar verdiğini belirterek, tepkilerini dile getiren Karaburun Kent Konseyi üyeleri, yaptıkları yazılı açıklamada, Yarımada'nın ÖÇKB ilan edildiğini hatırlattı. Şu anda Gerence Körfezi'nde faaliyeti süren balık çiftliğinin, Kara Ada'ya taşınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulduğu ve ÇED sürecinin başlatıldığı belirtilerek, duruma tepki gösterildi. Balık çiftliğinin taşınmak istendiği bölgenin doğal sit alanı olduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Özellikle Çeşme çıkışlı turizm tekneleri ile amatör ve kıyı balıkçılarının faaliyet gösterdiği, açık denizi bırakın, kapalı koyların hemen önündeki dar Mercan Boğazı bölgesine taşınmak isteniyor. Ayrıca bu alan ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan Deniz Çayırları ile Akdeniz Foku’nun yaşam alanlarına da çok yakın."
PROJENİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİLER
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ÖÇKB ilan edilen Karaburun'da, hukukun hiçe sayıldığı savunulan açılamada, şöyle denildi:
"ÖÇKB ilan edilen bölgelerdeki habitatın korunması için kirletici özelliği taşıyan mevcut su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarının kademeli olarak kaldırılması ve yeni kapasite artışlarına izin verilmemesi gerekiyor. 900 ton/yıl kapasiteli su ürünleri yetiştiriciliği tesisi projesine izin veya ÇED olumlu kararının verilmemesini ve bu projenin iptal edilmesini talep ediyoruz. Karaburun Yarımadası'nda yaşayanlar olarak bizler, bölgemizin doğal değerlerinin gelecek kuşaklar ve dünya için öneminin bilincindeyiz. Karasal ve denizel alanlarımızda, daha çok kazanç için her şeyi göze alan yatırımcıların, hassas dengeleri bozmasına ve doğal habitatları geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde tahrip etmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz."
Açıklamanın devamında, Gerence Körfezi ve Yarımada'yı çevreleyen denizel alanın daha fazla kirlenmesinin önlenmesi, denizin kendini temizlemesi amacıyla yetkililerin acilen önlem alması istendi.

FOTOĞRAFLI

Balık çiftliğinin taşınma talebine tepkiBalık çiftliğinin taşınma talebine tepkiBalık çiftliğinin taşınma talebine tepkiBalık çiftliğinin taşınma talebine tepki

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRKİYE BALIK ÇİFTLİKLERİ YÖNÜNDEN AVRUPAYI SOLLADI HEMEN İÇİMİZDEKİ MASONİK TABAKA DEVREYE GİRDİ ÇİFTLİKLERİN SONUNU GETİRMEK İÇİN DİKKAT....TÜRKİYE BALIK İHRACATINDA BAİ SIRALARA OTURACAK KAPASİTEYE SAHİPTİR EĞER ÖNÜNDEKİ SUNNİ ENGELLER KALDIRILIRSA...DENİZ KİRLETEN TRUZİM CİLERDİR ŞU AN DİKKAT....AVRUPA YASALARI TUZAKLARLARLA DOLU DİKKAT...NOKTA....
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