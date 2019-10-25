Balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, Tersan Tersanesi’nde Rus 'Russian Fishery' firması için inşa edilen dünyanın en büyük balık fabrika gemilerinden ‘Vladimir Limanov’ törenle denize indirildi. Geminin denize indirilmesi öncesi hem imam hem de papaz dua etti.

Yalova’nın Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Tersan Tersanesi’nde dünyanın en büyük balık fabrika gemilerinden biri inşa edildi. Türk tersanecilik sektörünün başarısı olarak nitelendirilen geminin denize indirilmesi için bugün tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Russian Fishery firması CEO’su Fedor Kirsanov, Skipsteknisk Pazarlama ve Satış Müdürü Inge Bertil Straume, Sberbank Uzakdoğu Yönetim Kurulu Başkanı Sukhoverkhov Dmitriy ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNDE 500 TON BALIK GEMİDE İŞLENEBİLECEK

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, böyle önemli bir geminin Türkiye’de inşa edilerek, denize indirilmesinin Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sonucu olduğunu söyledi. Paksu, “Bugün denizle buluşmasına şahitlik edeceğimiz Vladimir Limanov adlı gemi Rusya ile başarıyla devam eden ilişkilerimizde önemli bir yere sahiptir. Bundan 3 yıl önce Rusya’ya teslim ettiğimiz balıkçı gemisinden sonra, bu gemi de öyle umuyorum ki, ülkelerimiz arasındaki ticarette yeni kapılar açacaktır. Russian Fishery Şirketi, Rusya’daki ve dünyadaki en büyük beyaz et ve Alaska Pollock balığı üreticilerinden birisidir. Bu balık için yıllık kotası 300 bin tonun üzerindedir. Russian Fishery için inşa ettiğimiz bu gemi, günümüzde yapılan en sofistike gemilerden birisidir. İçerisinde birçok ilkleri barındıran, günde 500 tona kadar balık yakalayıp bunların tamamını hiçbir atık bırakmadan işleyebilen en modern ekipmanlarla donatılmış türünün en iyi gemisidir. Böylesi özel bir geminin yapımı için tersanemizi tercih eden Russian Fishery'e çok teşekkür ederiz. Bizim ilişkilerimiz bulaşıcıdır ve büyüyerek, devam eder” dedi.