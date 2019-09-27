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Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Balık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı.

Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi oldu

Balık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.
Avlanma yasağının, 2019-2020 sezonunun 1 Eylül gecesi sona ermesine rağmen balıkçıların yüzü gülmedi. Denizcilerin denizden elleri boş döndüğünü söyleyen Balıkçı Kenan, tezgahlardaki en büyük eksikliğin palamut olduğunu ifade etti.

“Çok satıp sürümden kazanmak istiyoruz”
Balık azlığından fiyatlarının yeteri kadar düşmediğini ifade eden Balıkçı Kenan, “İri hamsi 30 TL’den 15 TL’ye düştü. Hamsi ucuzladı ama yeterli değil. Bizim hedefimiz 7 ila 10 TL arasında olmasıdır. Balıkçıların isteği daha bol balığımız olsun, daha ucuza ve çok satalım. Mesela örnek verecek olursam 100 kilo balık satmak hiçbir balıkçının işine gelmez. Çünkü biz çok balık satarak, sürümden kazanmak istiyoruz. Pahalı satmak değil, çok satarak daha çok müşteriye ulaşmayı istiyoruz. Ancak mevsimi olmasına rağmen palamut balığımız eksik. Sezonun en bol balığının çıkacağı zamanda balıksızlık yaşıyoruz. Bizler yine de umutluyuz. Havalar soğuyunca balık bolluğu da olacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

“Gemiciler denizden elleri boş dönüyor”
Balıkçı Kenan, “Balıkçıların hepsi üzgün, pişman ama kendi bindikleri dalları kestiklerini zaman geçince anladılar” diyerek, "İş işten geçti, bütün gemiciler denizden elleri boş dönüyor. Allah’a şükür hamsimiz var. Hamsi halkın imdadına yetişti. Şu an için hamsiyle idare ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
İstanbul’da ortalama güncel balık fiyatları; hamsi 15 TL, çinekop 70 TL, uskumru 60 TL, lüferin tanesi 45 TL, palamudun tanesi 20 TL, levrek 35 TL, sarıkanat 90 TL, barbun 85 TL, istavrit 25 TL, çupra 35 TL.

Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi oldu

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