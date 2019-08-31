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Balıkçılar ''vira bismillah'' diyerek deniz açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 23:01 | Son Güncelleme

Av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağlı balıkçılar denize açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2019-2020 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da çok sayıda ailenin balıkçılıkla geçindiğini vurgulayan Albayrak, "Yeni av sezonunu umutla bekleyen balıkçılarımıza bol bereketli bir yıl diliyorum. İnşallah denizden istediklerini alırlar. Bütün balıkçılarımıza hayırlı bir sezon diliyorum." dedi.

Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, daire başkanları, balıkçı aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçı tekneleri havai fişekler eşliğinde 4,5 aylık av yasağının ardından Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılar için verimli bir yıl olması için dua ederek sezonu açacaklarını aktardı.

Pehlivanoğlu, saat 24.00'ten sonra balıkçıların ağları denize atacaklarını ifade ederek, balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini dile getirdi.

Gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

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