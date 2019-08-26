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Balıkçıların ağı Amasyalı kadınlardan

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir tesiste çalışan, 16'sı kadın 20 kişi, ayda ortalama 3 bin balık ağı üreterek birçok şehre pazarlıyor - Firma yetkilisi Çiğdem Koçer: - "Türkiye pazarında çok iyi bir yer edindik. Şimdiki hedefimiz, işimizi daha da büyüterek okyanus balıkçılığı seviyesinde ihracat yapmak"

ENES SANSAR - Amasya'nın Suluova ilçesinde çalışanlarının büyük bölümü kadınlardan oluşan bir tesiste üretilen balık ağları, birçok şehre gönderiliyor.

Çin'den getirilip satılan balık ağlarını tamir ederek işi öğrenen Suluovalı 4 kadın, 2013 yılında bir girişimcinin kendileriyle temasa geçmesinin ardından kurduğu balık ağı üretim tesisinde çalışmaya başladı.

Bir makineyle üretime başlanan tesiste çalışan sayısı 16'sı kadın olmak üzere 20'ye, makine sayısı da 10'a yükseldi. Tesiste ayda ortalama 3 bin balık ağı üretilip piyasaya sunuluyor.

Firma yetkilisi Çiğdem Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir ilçede istihdama katkı vermenin ve ithal edilen bir ürünü üretip ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İşlerini yaparken kendilerini sürekli yenilediklerini; sektörü yakından takip ettiklerini vurgulayan Koçer, "Balık ağı daha önce Çin'den geldiği için sipariş verilip gelmesi 5-6 ayı buluyordu. Şimdi sipariş bize geldiği andan itibaren 15-20 günde üretimi bitirip teslim edebiliyoruz." dedi.

İstihdamda kadınlara öncelik verdiklerine işaret eden Koçer, "İşe başladığımızda 4 kişiydik. Zamanla diğer arkadaşlarımız da öğrendi. Her makinemizde değişik misina ve iplik olmak üzere her türde ağ üretebiliyoruz. Arkadaşlarımız dikkatli ve özverili çalışıyor çünkü zor bir işimiz var. Genellikle sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Göl ve denizlerde kullanılan trol, gırgır ağı gibi tüm ağ çeşitlerini yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşlenen ağları İstanbul'a gönderdiklerini, oradan Türkiye geneline dağıtım yapıldığını dile getiren Koçer, "Türkiye pazarında çok iyi bir yer edindik. Şimdiki hedefimiz işimizi daha da büyüterek okyanus balıkçılığı seviyesinde ihracat yapmak. İhracat yaparak ülkemizi bu anlamda marka haline getirmek, bizim için paha biçilemez bir gurur olacak." diye konuştu.

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