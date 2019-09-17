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Balıkçıların "palamut" hasreti devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Sinop’ta denize açılan balıkçılar limana sadece 7 palamut avlayarak dönebildi

SİNOP (AA) - Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den bu yana kısır geçen palamut avcılığı balıkçıları üzdü.

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta denize açılan balıkçılar ise sadece 7 palamut avlayarak limana dönebildi.

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede palamut avcılığının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Kısır geçen sezonda palamut avcılığının az olmasının gelecek günler adına endişe verici olduğuna işaret eden Gündoğdu, "Yüzlerce tekne bölgede avcılık yapıyor ancak sadece 7 palamut avlanıyor. Palamut gerçek anlamda tam bir hayal kırıklığı yarattı. Sezon öncesi olmayacağına dair izlenimlerimiz vardı. Ama açıkçası bu kadar az olacağını tahmin etmiyorduk." dedi.

Gündoğdu, az sayıda avlanan palamutların tezgaha gelir gelmez satıldığına dikkati çekerek, "Tanesi 20 liradan satılan palamuda vatandaş ilgisi çok yoğun. Tezgaha gelir gelmez satıldı. İnşallah daha fazla avlanır." diye konuştu.

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balıkçı Palamuıt sinop

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