Balıkesir Avrupalı Seçkin Destinasyonlar listesinde!

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Balıkesir, Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında Sağlık ve Esenlik Turizmi teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması (EDEN - European Destinations of Excellence) kapsamında Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasına katıldı. İlk aşamada Türkiye’den başvuru yapan 30 il arasından ilk 5e girerek finale kaldı. Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi illeri geride bırakarak ödülün sahibi olan Balıkesir, Avrupa Komisyonu’nca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine Türkiye’nin “sağlık ve esenlik” turizminde ulusal destinasyonu olarak dâhil edilecek.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA TERMAL TURİZM MERKEZİNE SAHİP İKİNCİ İLİ BALIKESİR

Turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa Komisyonu’nun Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yerini alan Balıkesir, şifalı sularıyla sağlık ve termal turizmine de ev sahipliği yapıyor. Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk’ta bulunan 5 ayrı termal turizm merkeziyle Türkiye’nin en fazla termal turizm merkezine sahip ikinci ili olan Balıkesir, termal kaynak zenginliğinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal bileşimleri açısından ülkemizin üstün nitelikli şifalı sularını barındırıyor. Balıkesir’deki eriyik ve mineral değerleri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengin termal kaynakların bazıları banyo tedavisi bazıları ise içme kürleri için kullanılıyor. Ayrıca denizle bütünleşik bölgelerde yeni keşfedilen sıcak su kaynakları talassoterapi için de fırsatlar sunuyor.