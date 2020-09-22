HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balıkesir Avrupalı Seçkin Destinasyonlar listesinde!

Balıkesir Avrupalı Seçkin Destinasyonlar listesinde!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Balıkesir turistik kent olma özelliğinin yanı sıra Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olarak da hafızalarda yer ediyor. Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Esenlik Turizmi temasıyla gerçekleştirdiği Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması’nda Avrupa'nın seçkin destinasyonu olmayı başaran Balıkesir, yarışmada 30 ili geride bıraktı.

Balıkesir Avrupalı Seçkin Destinasyonlar listesinde!

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Balıkesir, Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında Sağlık ve Esenlik Turizmi teması ile gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması (EDEN - European Destinations of Excellence) kapsamında Avrupa’nın seçkin destinasyonları arasına katıldı. İlk aşamada Türkiye’den başvuru yapan 30 il arasından ilk 5e girerek finale kaldı. Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi illeri geride bırakarak ödülün sahibi olan Balıkesir, Avrupa Komisyonu’nca düzenlenecek tanıtım faaliyetlerine Türkiye’nin “sağlık ve esenlik” turizminde ulusal destinasyonu olarak dâhil edilecek.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA TERMAL TURİZM MERKEZİNE SAHİP İKİNCİ İLİ BALIKESİR

1600716401_0921_Avrupa_ninSeckinDestinasyonuBalikesir_5

Turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa Komisyonu’nun Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yerini alan Balıkesir, şifalı sularıyla sağlık ve termal turizmine de ev sahipliği yapıyor. Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk’ta bulunan 5 ayrı termal turizm merkeziyle Türkiye’nin en fazla termal turizm merkezine sahip ikinci ili olan Balıkesir, termal kaynak zenginliğinin yanı sıra fiziksel ve kimyasal bileşimleri açısından ülkemizin üstün nitelikli şifalı sularını barındırıyor. Balıkesir’deki eriyik ve mineral değerleri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengin termal kaynakların bazıları banyo tedavisi bazıları ise içme kürleri için kullanılıyor. Ayrıca denizle bütünleşik bölgelerde yeni keşfedilen sıcak su kaynakları talassoterapi için de fırsatlar sunuyor.

ONLARCA HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE BALIKESİR TERCİH EDİLİYOR

Yeni yapılan ulaşım projeleriyle tüm metropollerden kısa sürede ulaşılabilen Balıkesir’in ılıman iklim koşulları da misafirlere uzun bir kür mevsimi olanağı sunuyor. Balıkesir’deki termal merkezler yaşlılığa bağlı eklem rahatsızlıkları, sinir sıkışmaları, romatizma, fıtık, ortopedik rahatsızlıklar, kadın hastalıkları, stres bozuklukları, spor yaralanmaları, florür noksanlığı, diş çürüğü, safra yolları şikâyetleri, karaciğer rahatsızlıkları, ağrılı hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, üst solunum yolları rahatsızlıkları, çocuk felçleri, nörolojik hastalıkların tedavisinde tercih ediliyor. Termal merkezlerde yüksek hizmet kalitesine sahip birçok tesisin yanı sıra ozon, akupunktur, fitoterapi, sülük tedavisi ve kupa tedavisi gibi hizmetlerin verildiği geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezleri de bulunuyor.

1600716486_0921_Avrupa_ninSeckinDestinasyonuBalikesir_6

İYİ HİSSETMEK İSTEYENLER BALIKESİR'DE BULUŞUYOR

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, temiz havası ve mikroklimatik özellikleriyle sağlık turizmi için ideal merkezlerden olan Kaz Dağları ve Alaçamlar ile çevrili Balıkesir, ayrıca “iyi hissetmek” temasıyla hizmet veren yoga kampları, ekolojik köyler, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. Edremit’te kurulan ve organik tarım yapılan Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde Kaz Dağları'nın zenginliği olan bitkilerin uçucu yağlarının damıtılarak iyileştirici nitelikte gıda takviyesi amaçlı ürünler haline getiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye’de kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM)’nde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ise aromaterapi amacıyla kullanılıyor. Edremit Kaz Dağları’nda arı ve arıcılık ürünleriyle tedavi (apiterapi) uygulandığı bir merkez de bulunuyor.

1600716372_0921_Avrupa_ninSeckinDestinasyonuBalikesir

Balıkesir, termal kaynaklarının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri, zengin mutfağıyla da misafirlerine farklı deneyimler yaşatıyor. İl sınırları içinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı ve Kazdağı Milli Parkı; jeep safari turları, botanik gezi ve keşifler, yürüyüş ve bisiklet turları gibi sağlık odaklı alternatif etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Mavi bayraklı 32 plajı bulunan Balıkesir, sörften dalışa, sportif olta balıkçılığından kuş gözlemciliğine, astroturizmden gastronomiye kadar çok farklı alternatiflerle misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

1600716295_0921_Avrupa_ninSeckinDestinasyonuBalikesir_3

1600716264_0921_Avrupa_ninSeckinDestinasyonuBalikesir_4


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey! İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şifa bulmak için toprak yiyorlar! 'Demir eksikliğine iyi geliyor' iddiası
Şifa bulmak için toprak yiyorlar!
Ağaçtakini gören şaşkına döndü! 'Gerçek olmadığını sanıyordum'
Ağaçtakini gören şaşkına döndü! 'Gerçek olmadığını sanıyordum'
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Akılalmaz olay! Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
Akılalmaz olay! Kanada'dan kargoyla uyuşturucu getirtti
Satırlı saldırgandan kan donduran sözler! 'Bu daha fragman'
Satırlı saldırgandan kan donduran sözler! 'Bu daha fragman'
Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
Bostancı'dan denize atladı, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.