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Balıkesir'de akılalmaz oyun: Tren vagonuna 'heyecan olsun' diye atlamışlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 çocuğun köprüden yük treninin vagonlarına atlaması sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan 13 yaşındaki Birhat Elitaş yüksek gerilim hattına kapılıp ağır yaralanırken, hafif yaralanan 14 yaşındaki Deniz Çakmak ise polis ekiplerince evinde bulundu.

Dün saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi’nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki köprüde meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. İki arkadaşın oyun oynamak amacıyla köprüye gittiği ve 'heyecan olsun' diye köprüden yük treninin üstüne atladıkları, atlayışlarını video çekerek internete yükleyecekleri öğrenildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre; ilk olarak köprüden trene atlayan çocuklar kısa bir süre vagonun üzerinde seyahat etti. Ancak daha sonra tren yolu üzerinde bulunan yüksek gerilim hattında patlama olduğu duyuldu ve iki çocuk bu patlama ile farklı noktalara savruldu.

Çevreden geçen bir vatandaş olayı görerek Birhat Elitaş'ı kendi çabalarıyla hastaneye götürdü. Deniz Çakmak ise olayın ardından evine gitti. Birhat Elitaş'ın olay sırasında Deniz Çakmak'ın da yanında olduğunu söylemesi üzerine polis, demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle arama yaptı.

Aramalardan sonuç alınamayınca Elitaş'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak'ı hafif yaralı olarak buldu. Devlet Hastanesi'ne getirilen Deniz Çakmak yapılan tedavi ve tetkiklerin ardından taburcu edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma tren oyun

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