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Balıkesir'de bulundu! Böylesi ilk kez oldu: Toprağa gömülü bombalarla ilgili yeni detaylar

27.04.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bina yapımı için kazılan temelde, çuvallar dolusu bomba bulundu. Sır dolu olaya ilişkin yapılan incelemelerden ilk sonuçlar geldi. 1. Dünya Savaşı zamanından kaldığı tespit edilen 831 bombanın 420'sinin aktif olduğu ortaya çıktı. 411 bombanın ise boş olduğu belirtilirken, ele geçirilen miktarın, Türkiye'de şu ana kadar bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de bulundu! Böylesi ilk kez oldu: Toprağa gömülü bombalarla ilgili yeni detaylar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Toprağa gömülü olarak bulunan 831 bombayla ilgili gelen sonuçlarda, dikkat çeken detaylar yer aldı.

Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’taki inşaat sırasında kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

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İNCELEME TAMAMLANDI

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

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Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi. (İHA)

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