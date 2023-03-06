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Balıkesir'de feci kaza: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!

06.03.2023 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Şevik (37) idaresindeki otomobil, Balikesir-Manisa kara yolunun Çanakçı mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Y.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

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Kazada, otomobildeki Hatice Taş (49) ve Hasibe Şevik (37) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile aynı araçta bulunan Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2) ve Ebrar Tenekeci (17) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şevik ve Taş'ın cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

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