Balıkesir'de feci kaza! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı

Burhaniye ilçesinde, saat 11.00 sıralarında yaşanan kaza iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Habil Kutluay ve kızı Damla Kutluay, sabah saatlerinde denizde yüzmek için plaja gitti. Baba-kız, daha sonra evlerine dönmek için Habil Kutluay'ın kullandığı otomobil ile yola çıktı. Ancak baba-kızın otomobili, evlerine bir kilometre kala, şarampole düşen bir aracı kaldırmak için yol kenarında duran vince arkadan çarptı.

Kazada, Habil Kutluay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Damla Kutluay ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla Kutluay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis, adı açıklanmayan vinç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

