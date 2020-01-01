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  4. Balıkesir'de iki kardeş tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdü!

Balıkesir'de iki kardeş tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de iki kardeş tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdü!

Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi’nde bir parkta oturan Mert Türküresin (22) ile S.S. (17) ve abisi S.S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeşten biri tarafından bıçakla saldırılan Mert Türküresin ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayın ardından kardeşler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir bıçaklı kavga

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