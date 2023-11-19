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BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM! Balıkesir Bigadiç'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bursa'dan da hissedildi

19.11.2023 22:59 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 19 Kasım Pazar günü Balıkesir Bigadiç'te bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Bursa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Balıkesir Bigadiç'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bursa'dan da hissedildi

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM! Balıkesir Bigadiç'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bursa'dan da hissedildi

Balıkesir'de deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Balıkesir Bigadiç ilçesi başta olmak üzere Bursa, Çanakkale ve Kütahya gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Balıkesir depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Balıkesir'de deprem açıklaması...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak açıklandı. Depremin Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin Durasılar mevkii açıklarında gerçekleştiği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.19 22:44:13 39.3745 28.2608 7.8 -.- 4.0 3.8 DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 21:39:19 38.0985 36.2053 5.0 -.- 3.4 3.2 AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.19 21:37:32 37.2347 36.9700 5.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.19 21:34:56 37.6995 28.9902 8.8 -.- 1.8 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2023.11.19 20:18:53 37.7582 26.0868 5.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 19:47:18 39.3568 28.2913 6.2 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2023.11.19 18:44:05 37.0793 28.9192 7.6 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.19 18:13:56 38.0078 36.4685 5.5 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.19 18:02:10 37.8473 37.7707 8.6 -.- 2.4 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.19 17:16:42 37.7010 26.0598 3.1 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.11.19 16:26:16 40.6870 34.1207 6.9 -.- 2.2 -.- DEMIRCILER-BAYAT (CORUM) İlksel
2023.11.19 16:17:15 39.7985 41.8072 9.5 -.- 2.5 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

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