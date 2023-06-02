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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı!

02.06.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı!

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adil Çakır idaresindeki otomobil, Balıkesir-İvrindi kara yolunun Soğanbükü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Kocayayla yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kocayayla'nın kontrolündeki araç, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada, Adil Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Kocayayla ile aynı araçtaki Alican Evci ile Melike Avcı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çakır'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

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trafik kazası Balıkesir

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