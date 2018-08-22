Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı 2 bin 500 nüfuslu Avşa Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Adanın nüfusu 250 bine yaklaşırken, 8 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinde yer bulamayan bazı tatilciler, bayramın ilk gecesini kumsalda geçirdi.

80 SEFER DÜZENLENDİ

İDO başta olmak üzere Gestaş ve Tekirdağ'dan feribotlar, Kurban Bayramı tatili için Avşa Adası'na geçen Cuma günü mesai bitiminden itibaren ek seferlerle toplam 80 sefer düzenledi.

KENDİ NÜFUSU 2 BİN 500

Kış döneminde nüfusu 2 bin 500 olan adanın arife gününden itibaren nüfusu 200 bine ulaştı.

YER BULAMADILAR

Adadaki konaklama tesislerinin toplam 8 bin yatak kapasiteli olduğunu belirten yetkililer, rezervasyon yaptırmadan gelenlerin yer bulmakta zorlandığını bildirdi.

ÇADIRDA KALDILAR

Yer bulamayan tatilciler ise bayramın ilk gecesini ya kurdukları çadırlarda ya da kuma yaydıkları havluların üzerinde geçirdi.

