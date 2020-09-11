Balıkesir’in coğrafi işaretli ürün sayısı 12’ye ulaştı

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Balıkesir, tescillenen yöresel ürünlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak Ağustos ayında Burhaniye zeytinyağını Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescilleterek coğrafi işaretli ürünler arasına ekleyen Balıkesir, böylece şehre özgü bir ürünü daha koruma altına aldı. Şu anda Balıkesir’in coğrafi işaretli 12 ürünü bulunuyor. Bu ürünler Ayvalık zeytinyağı, Balıkesir kuzu eti, Balıkesir höşmerim tatlısı, Burhaniye zeytinyağı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit zeytinyağı, Kapıdağ mor soğanı, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Gönen iğne oyası, Yağcıbedir el halısı ve Marmara Adası mermeri olarak sıralanıyor. ZEYTİNİN VE ZEYTİNYAĞININ VATANI Balıkesir şüphesiz Türkiye’nin ve hatta dünyanın en lezzetli zeytinyağının da vatanı… Bu zeytinyağlarından en bilinenlerinden biri olan Ayvalık zeytinyağı, Ayvalık-Edremit yağlık zeytinlerinden üretiliyor. Ayvalık zeytinyağı, altın sarısı renkte, hoş kokulu, yüksek aromalı bir yağ… Edremit (Ayvalık) yağlık zeytin çeşidinden elde edilen natürel sızma Edremit zeytinyağı ise meyvemsi tadı, hafif akıcı ve genel olarak “su gibi” tanımlanabilecek karakteristik yapısıyla öne çıkıyor. Ağustos ayında tescillenen natürel sızma Burhaniye zeytinyağı ise erken hasat ve olgun hasat döneminde hasat edilen zeytinlerle üretiliyor. Erken hasatta yeşil-sarı renkteki Burhaniye zeytinyağının olgun hasatta ise altın sarısı renkte, meyvemsilik, acılık ve yakıcılık değerleri erken hasada göre daha düşük olarak tanımlanıyor. Balıkesir’in olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ise Edremit Körfezi’nde 50-250 metre arasında rakımda yetiştirilmiş olan aşılı ağaçlardan elde ediliyor. Zeytinler ayıklandıktan sonra ham olarak çizilip tatlandırılıyor. Tatlandırılmasında sadece içme suyu kullanılan Edremit Körfezi yeşil çizik zeytinine başka herhangi bir ısıl ya da kimyasal işlem uygulanmıyor.

SEYAHATLERDE MOLALARIN VAZGEÇİLMEZ İKİLİSİ: SUSURLUK TOSTU VE SUSURLUK AYRANI Balıkesir’in tescilli ürünleri arasında öne çıkan iki ürün de Bursa-İzmir otobanı üzerinde yolculuk yapanların mutlaka tattığı ve severek tükettiği Susurluk tostu ve Susurluk ayranı… En önemli özelliği kalın köpüğü olan Susurluk ayranının tarihi 1950’li yıllara dayanıyor. Geçmişte yayıkta yapılan ve yağlı olması, tadı ve köpüğüyle ünlü Susurluk Ayranı, katkı maddesi içermiyor, sadece yoğurt ile mayalanan doğal yoğurt, tuz ve su ile hazırlanıyor. Susurluk ayranı için her yıl, “Susurluk Ayran Festivali” düzenleniyor. Susurluk ayranı kadar çok sevilen Susurluk tostu ise lezzetini tava tost ekmeği, dana sucuğu ve/veya çok az tuzlu kelle peynirinden alıyor. Tostun kıtır kıtır dokusu ise tost yapılırken kullanılan margarinden geliyor. BU LEZZETLERE DOYUM OLMUYOR Geçmişi Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan Balıkesir kuzusundan elde edilen kuzu eti de Balıkesir’in coğrafi işaretli ürünlerinden biri… Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlatılan ıslah çalışmaları ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında devam eden bu çalışmalar sonucu olarak ortaya çıkan Balıkesir kuzusu, kıvırcık ırkından gelen lezzetli etiyle öne çıkıyor. Bugün tüm Türkiye’de seçkin restoranlarda kullanılan Balıkesir kuzu eti, her mevsim üretiliyor.