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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

BALIKESİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce düzenlenen operasyonlarda tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanma içerisine girdikleri tespit edildi. il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık takibin ardından Balıkesir merkezli İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.
Örgütün Balıkesir'de yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları belirlendi. Motive edici çalışmalar içinde oldukları ve alınması gereken tedbirleri konuştukları belirlenen şüphelilerin, FETÖ tutuklularının ailelerine de maddi destek sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendi GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu şekilde bir örgüt üyesi tarafından getirilerek dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları saptandı. Şüphelilerin, firari örgüt üyelerine saklanmaları için de yer temin ettikleri tespit edildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltıBalıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltıBalıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltıBalıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

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