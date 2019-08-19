Balıkesir Sındırgı'da göç tersine döndü!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 35 yıl sonra nüfusun ilk kez artmasının sevinci yaşanıyor. Özellikle 80’li yıllara kadar İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Sındırgı ilçesinde, yolun açığa alınması ile başlayan nüfustaki azalma ve göç 2018 yılında ilk kez tersine döndü. Ölüm oranının doğum oranının iki katı olmasına rağmen nüfusunu arttırmayı başaran Sındırgı ilçesi göç veren değil göç alan bir ilçe olmayı başardı.

'NÜFUSU İKİYE KATLAMAK İSTİYORUZ'



2004 yılında başlatılan çalışmaların, yapılan stratejik planların amacına ulaşmaya başladığını belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, nüfusu ikiye katlamak istediklerini söyledi.

Yavaş konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:

"İlçemizde göçü tersine çevirmek, yolla birlikte kaybedilen umutların yeşermesi adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çok şükür meyvesini vermeye başladı. 2008 yılında termal turizm bölgesi olarak ilan edilmesini sağladığımız ilçemizde turizmin geliştirilmesine yönelik ve sıcak su alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin kaderini değiştirdik. İlçedeki turizm tesislerinin artması, hizmet sektörünün ve dükkanların çoğalması, turizm altlığı olarak hayata geçirilen projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye gelen ziyaretçi sayısındaki artış nüfusa da doğru orantılı olarak yansıdı.”