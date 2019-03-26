HABER

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, “Biz ülkücüler 41 bayrak adamın torunları Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen Alaca Mescit Cami önünde sert açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, “Biz ülkücüler 41 bayrak adamın torunları Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen Alaca Mescit Cami önünde sert açıklamalarda bulundu. 8 Mayıs 1919’da Kuva-yi Milliye ateşini yakan 41 bayrak adamın torunları olarak toplandıklarını ifade eden Başkan Görmen, “Bu kutlu mekanda bulunmamızın nedeni, zillet ittifakının yerel seçimlere PKK lekesi bulaştırmak istemesidir. Balıkesir’de yaşanan olaylar bir bela, bir veba gibi yayılmış, içimize sinmiş olmuştur. Ülkümüzü satıp FETÖ-Kandil tezgahının kucağına oturan İsmail Ok bardağı taşırmıştır. ’Mehmetçik, PKK’ya karşı silah bıraksın’ diyen, şehit cenazesinde ülkücülere ’Asıl gerilla bunlar’ diye seslenen CHP’li eski vekil Mehmet Tüm’ün yanında utanmadan bozkurt yapan İsmail Ok. ’Oylar Kürdistan’a’ diyen Edremitli ne idüğü belirsiz rantçılara, ’Kürdistan’a oy vermek CHP’ye oy demek’ diye cevap veren zillet ittifakına ses çıkartmayan İsmail Ok. Erdek’te değerlerimizle, dualarımızla, Allah’ın ayetiyle alay edilen zillet ittifakının adayına ses çıkartmayan, hatta kürsüde gülen İsmail Ok. Gömeç’te ve Burhaniye’de PKK’lıları listeye sokan İsmail Ok ve son olarak kapalı kapılar ardında, Büyükşehir kadrolarını ve yönetim koltuklarını PKK uzantılarına peşkeş çeken İsmail Ok. Alaca Mescit’ten sesleniyoruz. Biz ülkücüler 41 bayrak adamın torunları Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyayı bu zillete teslim etmeyeceğiz. Zulüm ibresini, ihanet oklarını Balıkesir’e çevirttirmeyeceğiz. Bu nedenle Ülkü Ocakları olarak bizler, bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin evlatları olarak milli bekamızı koruyacak, Cumhur İttifakı’na sonuna kadar bağlı kalacağız. Son söz, ya bu devran heba olarak ufalanıp gidecek ya da dev bir doğruluşla geleceğe uzanacaktır. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?AK Partili Ünal: Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydi?
22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu22 yıl aradan sonra aynı koltuğa bakan yardımcısı olarak oturdu

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.