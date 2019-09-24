Balıkesir'de 162 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 125 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkisinde şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Araçtaki C.Ü'nün cep telefonuna gönderilen adrese giden ekipler, Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edremit-Çanakkale kara yolu Avcılar Mahallesi mevkisinde durdurulan kamyonette de Afganistan uyruklu 37 göçmen bulunduğu belirlendi.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen kamyonetteki şüpheli B.Ö. ile ona kılavuzluk yapan diğer araçtaki Ü.T, T.T, Ü.K, K.Y ve E.P. gözaltına alındı.

Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise 35 Pakistan, 39 Afganistan, 1 Özbekistan ve 1 Türkmenistan uyruklu göçmen yakalandı.

