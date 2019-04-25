Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi'nde Madra Çayı deltasından şişme botla denize açılan grubu fark etti.

Botu durduran ekipler, 3'ü Filistin, 6'sı Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Aynı bölgede şişme botla denize açılma hazırlığı yaparken yakalanan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen ise Altınova Sahil İskele Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Bu kişilere jandarma tarafından yiyecek, içecek, giysi ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

