Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Çayağızı mevkisi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, lastik botla Midilli istikametine giden bir grubu fark etti.

Harekete geçen ekiplerce durdurulan bottaki Filistin, Orta Afrika, Kongo, Togo ve Gine uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

