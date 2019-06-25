HABER

Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmen eşi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan 1 şüpheli öğretmen ile eşi ihraç polis memuru Bigadiç ilçesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 şüpheli üsteğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı.

Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmen eşi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan 1 şüpheli öğretmen ile eşi ihraç polis memuru Bigadiç ilçesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 şüpheli üsteğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı.

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...
Otomotivin yolculuğu bu müzedeOtomotivin yolculuğu bu müzede
LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadıLGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.