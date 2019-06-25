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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

Cezası kesinleşmiş hükümlü ile hakkında yakalama kararı bulunan 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İvrindi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Öte yandan İzmir ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 muvazzaf astsubay da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Balıkesir FETÖ operasyon PDY terör yakalandı

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