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Balıkesir’de güven ve huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’de yapılan huzur ve güven uygulamasına 542 polis ve 2 dedektör köpek katılırken, 4 bin 607 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, Balıkesir’de de 20 ilçede asayiş denetimi yapıldı.

Balıkesir’de güven ve huzur operasyonu

Balıkesir’de yapılan huzur ve güven uygulamasına 542 polis ve 2 dedektör köpek katılırken, 4 bin 607 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, Balıkesir’de de 20 ilçede asayiş denetimi yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, organize, mali şube, özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda 4 bin 607 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 197 ekip ve 542 polisin katıldığı uygulamaya ayrıca özel eğitimli narkotik ve patlayıcıya duyarlı 2 dedektör köpek de katıldı. 439 aracın kontrol edildiği, 54 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandığı ve 20 aracın ise trafikten men edildiği uygulamada, arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Uygulama sırasında 307 iş yeri kontrol edilirken 4 iş yerine idari işlem uygulandı. Denetim sonucunda araçlara 9 bin 206 TL para cezası kesildi. Denetimlerde TAPDK belgesi olmayan iş yerinde 22 adet alkollü içecek ele geçirildi.

Balıkesir’de güven ve huzur operasyonu

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