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Balıkesir'de kedi ve köpeklerin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinde 40'a yakın kedi ve köpeğin zehirlenerek telef edildiği öne sürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaklaşık 40 kedi ve köpeğin zehirlenerek telef edildiği öne sürüldü.

Yeni Mahalle Santral Caddesi'nde yaşayan Pelin Çetinkaya ile Hüseyin Efe, evlerinin bahçesinde telef olan kedileri ve köpekleri görünce durumu belediye yetkililerine bildirdi.

İnceleme yapan ekipler, numuneler aldıktan sonra telef olan hayvanları iş makinelerinin yardımıyla gömdü.

Evinde çok sayıda köpek besleyen hayvansever Pelin Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara zehirli kıyma verildiğini iddia etti.

Söz konusu kıymaları bahçesinde ve sokakta da bulduğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Poşet içinde bulduğumuz kıymaları savcılığa delil olarak teslim ettik. Sahipli hayvanlardan ne istediler? Bu kişiler daha önce belediyeye ve diğer ilgili kurumlara şikayette bulunmuşlar ancak sahipli oldukları için bir şey yapamadılar. Yasal yollardan bir şey yapamayınca hayvanların canlarına kastettiler. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Benim 6 köpek ve 2 kedim zehirlenerek öldü, 8 köpeğimi ise kurtardım. Bahçemizde ve sokakta zehirlenerek telef olan yaklaşık 40 kedi ve köpeği iş makineleriyle gömdük."

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Balıkesir Manyas sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

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