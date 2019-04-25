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Balıkesir'de öğrencilere taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:42 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesindeki bir ilkokulda, iki öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan rehber öğretmen tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir ilkokulda görev yapan rehber öğretmen, iki erkek öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ilkokulun 4'üncü sınıfında öğrenim gören iki erkek öğrenci, rehber öğretmen Ö.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi. Bunun üzerine aileler, polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli Ö.A'yı evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye öğrenci taciz

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