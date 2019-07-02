Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Kayalıkları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 6 arazöz ve iki su tankeriyle yangına müdahale etti. İki yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonucu meşe ve kızılçam ile kaplı 1 hektar alan zarar gördü.

