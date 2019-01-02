Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsün sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şarampole devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Tekinci (45) idaresindeki 10 M 36012 plakalı minibüs, Darıca kara yolu Kızıkköy Kaplıcaları yakınlarında, karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Tekinci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekinci'nin cesedi, Manyas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Manyas Belediyesinde şoför olarak çalıştığı belirtilen, bir çocuk babası Tekinci'nin dün gece saatlerinde bir arkadaşını kırsal Süleymanlı Mahallesi'ne bıraktığı, kazanın dönüşte yaşandığı öğrenildi.

