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Balıkesir'in Marmara ilçesinde bahçelerde ateş yakmaya yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Marmara Kaymakamlığı: - "Yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ilçemiz sınırları içinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasaklanmıştır"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde bahçelerde ateş yakılmasına yasak getirildi.

Marmara Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereğince, ilçemiz sınırları içinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı duyuruldu.

Marmara Adası Mestanağa mevkisindeki ormanlık alanda 12 Ağustos'ta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü.

Yaklaşık 60 evin tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, bazı hayvanlar da telef olmuştu.

Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, 10 saatte kontrol altına alınabilmişti.
Olayın ardından, evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve yangının da bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ve oğlu O.T. tutuklanmıştı.

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