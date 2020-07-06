Balina köpekbalıklarının göz çevresinde yüzlerce diş keşfedildi

Biyologlar bu gizemli devlerin ilgi çekici bir sırrını, göz yuvarlağını bezeyen diş benzeri pulları keşfetti. Şimdiye dek hiçbir omurgalıda keşfedilmeyen bu yapı, gözkapağının balina köpekbalığındaki karşılığı gibi görünüyor.

Science Alert’in haberine göre göz küreleri, genellikle mekanik, kimyasal ve biyolojik tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Ve araştırmacılar bu dişlerin, balina köpekbalığının (Rhincodon typus) göz koruma yöntemi olduğunu söylüyor.

Hakemli bilim dergisi PLOS One’de yayımlan makalede bu köpekbalığının göz çevresinde, plakoid pul ismi verilen, köpekbalığı ve vatoz türlerine özgü bir pul çeşidi bulunduğu belirtildi. “Derisel dişçik” adı da verilen bu pullar tıpkı diş gibi pulpa isimli bir iç çekirdeğe, orta katmanda dentin adlı kemik dokusuna ve en dışta sert mine benzeri yapıya sahip.

Japonya’da yeni bir köpekbalığı türü keşfedildi: “Gerçek bir Pokemon”

Ağız dişlerinin evrimsel kökenini oluşturduğu düşünülen bu derisel dişçiklerin pek çok köpekbalığı ve vatoz türünde bulunduğu uzun süredir biliniyor. Ancak bir köpekbalığının göz çevresinde bu yapıya ratlamak son derece şaşırtıcı.