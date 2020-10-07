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Balkanlardan yağış geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Balkanlardan gelen ve 2 gün etkili olacak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Balkanlardan gelen serin havayla birlikte başta Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olacağı bildirildi.

Balkanlardan yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Balkanlardan gelen ve 2 gün etkili olacak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Balkanlardan gelen serin havayla birlikte başta Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde, “Ülkemizin Batı kesimlerinin 8 Ekim 2020 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de kuvvetli esmesi bekleniyor” denildi.
Açıklamanın devamında, “Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yeni yağışlı sistemle ilgili Çarşamba ve Perşembe günleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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