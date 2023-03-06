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  4. Balkona çıkıp hemen ineceğini söylerken... Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

Balkona çıkıp hemen ineceğini söylerken... Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

06.03.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki G.A. isimli kadın, kendisini evden alması için taksiciyi aradı. Taksici gelince kadın, 5. kattaki evinin balkonuna çıkıp hemen aşağıya ineceğini söyledi ancak bu sırada dengesini kaybedip kendisini yakalamak isteyen taksici B.D.'nin üzerine düştü. Taksici ve genç kadın korkunç olayda yaralanırken hastaneye kaldırıldılar. İşte olayın detayları...

Balkona çıkıp hemen ineceğini söylerken... Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

Korkunç olay, saat 04.30 sıralarında Edirne'deki İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.’yi aradı. B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi.

DENGESİNİ KAYBEDİP TAKSİCİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.’yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.’nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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Taksici Edirne Keşan taksi

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