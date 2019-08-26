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Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde evinin balkonunda oturan Mehmet Karaali (42) motosikletli 2 kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde evinin balkonunda oturan Mehmet Karaali (42) motosikletli 2 kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.
Olay Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 ellerindeki pompalı tüfekle apartmanın zemin katındaki balkona ateş açtı. Bu sırada balkonda oturan Mehmet Karaali vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Karaali, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Karaali'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradıBalkonda otururken silahlı saldırıya uğradıBalkonda otururken silahlı saldırıya uğradıBalkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

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