Balkonda oynayan çocuk akıma kapıldı

Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'ndaki bir apartmanın dördüncü katında balkonda oynayan 10 yaşındaki Umut Koçoğlu, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Koçoğlu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

