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Balkondaki halı üzerine düştü, baygınlık geçirdi!

03.05.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta ikinci katın balkonuna astığı halı üzerine düşen kadın baygınlık geçirdi. Diğer halıları yıkamak için aşağı indiği sırada yaşanan olay sonrası çağırılan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Balkondaki halı üzerine düştü, baygınlık geçirdi!

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Ömerli Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Özlem Demircan, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı. Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti. Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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