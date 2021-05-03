Balkondaki halı üzerine düştü, baygınlık geçirdi!

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli Ömerli Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Özlem Demircan, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı. Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti. Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



