HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 00:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta ruhsatsız tabancasıyla apartmanın balkonundan rastgele havaya ateş eden elektrik mühendisi Emre T., polisler ekiplerince yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada magandalar için özel ekip kurulduğu belirtilerek, "Bu tür magandalar tek tek yakalanarak adli işlem yapılacak" denildi.

Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü, magandaların önüne geçebilmek için özel ekip kurdu. Bugün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde bir siteden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Özel ekip siteyi tespit edip şüpheliyi araştırırken, elektrik mühendisi Emre T.'yi evinin balkonundan ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş ederken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Emre T. emniyete götürüldü.

'MAGANDALAR TEK TEK YAKALANACAK'

Emniyetten yapılan açıklamada magandalara müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Oluşturulan özel ekipler, il merkezinde, bağ evlerinde veya evlerinin balkonunda havaya ateş eden ve insan hayatını tehlikeye atan bu tür magandalar tek tek yakalanarak adli işlem yapılacak."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendiKoronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Ennio Morricone kimdir?Ennio Morricone kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Alev alan otomobildeki hamile sürücü, son anda kurtarıldı

Alev alan otomobildeki hamile sürücü, son anda kurtarıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Dışişleri'nden UNESCO'ya yanıt

Dr. Ümit Çelik: Koronavirüsü dünyada ilk defa 3 boyutlu olarak görüntüledik

Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

ORC Araştırma şirketinin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Semiha Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

Levent Özeren tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.