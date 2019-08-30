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Balkondan düşen bebekten sevindiren haber

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda balkondan düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki Umut Ayaltı’nın durumu hakkında iyi haberi babası verdi.

Balkondan düşen bebekten sevindiren haber

Zeytinburnu’nda balkondan düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki Umut Ayaltı’nın durumu hakkında iyi haberi babası verdi. Babası, Umut’un hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
Zeytinburnu’nda ikinci kattaki evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Umut Ayaltı’dan sevindiren haber geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi gören Umut bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Umut bebeğin sağlık durumu hakkinda bilgi veren babası Tanju Ayaltı, "Çocuğumuzun durumu bir nebze olsun, düne göre daha iyiye gidiyor. Beslemeye başlamışlar. Uyutuyorlardı ağır bir şekilde. Şu anda uyku ilaçlarını düşürüyorlar. Yatakta çırpınıyordu, kendim gördüm. Doktorla da konuştum. Dün serumla besleniyordu şu an normal beslenmeye geçtik dedi. Şu an için hayati bir tehlike, doktorlar da öngörmüyor" dedi.
Çocuğunun nasıl düştüğüne dair görüntüleri izlemediğini söyleyen baba Ayaltı, "Görüntüleri izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Artık melekler mi korudu Allah mı korudu çocuğumu bilmiyorum. Ben daha eve gidip hiçbir şey görmedim. Eşim, annem ve ben, Umut’la birlikte eve çıktık. Ben işten gelmiştim. Eve çıktığımızda eşim yemek yiyelim dedi. Sofrayı hazırlıyordu, çocuk da yanımızdaydı. Ablası da içeride, yatakta telefonla oynuyordu. 1-2 dakika yanımızdan ayrıldı. İçeriden bir uğultu, bağırma sesleri duydum. Eşim Umut nerede dedi. Biz balkona fırladık. Zaten o andan sonrasını hatırlamıyorum. Aşağıya gittim çocuğumu gördüm ve ticari taksiyle hastaneye yetiştirdim" şeklinde konuştu.

Balkondan düşen bebekten sevindiren haber

Balkondan düşen bebekten sevindiren haber

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