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Balkondan eve girip eşine dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Ankara'da eşinden boşanmak isteyen Sevim E., 3 kızı ile birlikte. annesinin evine yerleşti. Karısının peşini bırakmayan Fatih E. gece herkes uyurken balkondan içeriye girdi. Öfkeli adam, eşini önce bıçakladı sonra balkondan aşağı attı. Gözü dönmüş adam yere düşen kadına saksı fırlattı. Babasının kendisine ve kardeşlerine de saldırdığını kaydeden E. E., babasının kafasını duvara vurduğunu, parmağını kestiğini söyledi.

Balkondan eve girip eşine dehşeti yaşattı

Olay, 25 Ağustos 2018'de Kahramankazan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesinde annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

KARISINA SALDIRDI

Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., burada karısına saldırmaya başladı. Karısını bıçaklayan Fatih E., annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay günü yaşadıklarını anlatan Fatih ve Sevim E. çiftinin en büyük kızları E. E., olay günü babalarının kendilerini arayarak sürekli tehdit ettiğini, "Sizi öldüreceğim, bıçaklayacağım" dediğini söyledi. Boşanma sürecinde anneannelerine sığındıklarını belirten E. E., şunları anlattı:

"Balkon demirlerinden çıkarak ikinci kata ulaşıyor ve anneme, bana ve kardeşlerime bıçakla saldırdı. Annemi boynunu bıçakla kesti. Annem yerde kanlar içinde yatarken anneme daha fazla zarar vermesin diye onunla boğuştuk. Daha sonradan anneme ulaşıyor, balkondan atıyor. Biz çok engel olmaya çalıştık ama bizi itti. İlk başta bacaklarını çıkarmaya çalıştı, annem bacaklarını içeri sokmaya çalıştı. Çok boğuşma yaşandı. Annem düştükten sonra üzerine saksı ve ne bulduysa attı. Annemi attıktan sonra kız kardeşlerimle aşağıya indik ama hala üzerine bir şeyler atmaya devam ediyordu."

Babasının kendisine ve kardeşlerine de saldırdığını kaydeden E. E., babasının kafasını duvara vurduğunu, parmağını kestiğini söyledi. Olaydan sonra babasının kaçtığını, bir müddet sonra da olayda kullanılan bıçağı almak için geri döndüğünü anlatan E. E., babası bulmadan önce bıçağı polise teslim ettiğini belirtti. Babasının serbest kaldığını dile getiren E. E., "Annemin hayati tehlikesi var. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Ne benim, ne kardeşimin, ne de annemin hiçbir şekilde can güvenliği yok. Asla rahat yatamıyoruz. Çok büyük bir travma bu. Ufacık bir ses olsun hemen korkuyla uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ankara kadına şiddet

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