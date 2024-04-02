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Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

02.04.2024 20:52
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Samsun'da iğrenç bir olay yaşandı. Komşusunun balkonuna atlayıp cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan R.K tutuklandı. Şüphelinin ifadesi şoke etti. R.K ifadesinde "Evde alkol alıyordum, sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim" dedi.

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

Samsun'da cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. R.K, yan balkona atlayıp iftar için yemek hazırlayan komşusu olan H.U.’nun (59) evine girdi. K.'yi gördüğü an bağırmaya başlayan H.U., şüphelinin cinsel saldırısına uğradı. Bu sırada H.U., K.'nın elini ve bacağını ısırarak evin kapısını açıp bağırarak yardım istedi.

Ancak şüpheli, H.U.’yu içeri çekip kapıyı kapattı. Bağırışların ardından Kodalak kaçtı. H.U. ise mahallesindeki markete giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ordu’nun İkizce ilçesindeki babasının evine gittiğini tespit etti. Şüpheli, yakalanıp Samsun’a getirildi.

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"PERİ BENİ ÇAĞIRINCA ONUN YANINA GİTTİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K ifadesinde, “Evde alkol alıyordum, sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim. Evdeki kadın korkup bağırdı, sonra da eline bıçak aldı. Elindeki bıçağı alıp çıktım. Üzerime atılı cinsel saldırı suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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