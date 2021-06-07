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Balkonunuz yaza hazır mı? Balkon dizaynı için harika öneriler

07.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs, hayata bakışımızı değiştirdiği gibi ev dekorasyonumuzu da değiştirdi. Pandemi öncesinde depo amacıyla kullanılan balkonlar, pandemide evin en sevilen alanı oldu. Yaz aylarına girmişken balkonunuzun dekorasyonunu ele almaya karar verdik.

Balkonunuz yaza hazır mı? Balkon dizaynı için harika öneriler

Pandemi öncesinde; kovalar, kutular, kullanılmayan bidonlar, turşu kavanozları gibi eşyalar balkonların temel eşyalarıydı. Ancak son yıllarda birazcık nefes alabilmek için bile balkonlara ihtiyaç duyuluyor ve böylelikle balkonlar da yaşam alanlarının temel parçası oluyor.

Evinizin balkonu biraz büyük ve kullanışlıysa gerçekten şanslısınız. Ama küçükse de üzülmeyin, çünkü her alana uygun dekorasyon fikirlerimiz var. Siz de birkaç ufak değişiklikler ile yaşam alanınızı güzelleştirebilirsiniz.

ÇİÇEKLERE YER VERİN

balkon çiçek

Çiçekler, bulunduğu yere güzellik katan, ortamın enerjisini yükselten en önemli dekorasyon ürünleridir. Balkon korkuluklarında birkaç saksıya yer vererek canlı bir ortam sağlayabilirsiniz. Canlı çiçeklerle ilgilenecek zamanınız yok ise yapay sarmaşıklar veya çiçek buketlerinden destek alabilirsiniz.

IŞIKLANDIRMA DETAYLARI

balkon ışık

Son yıllarda popüler olan hayalet ışıklar balkon dekorasyonlarında da çokça kullanılıyor. Ayrıca büyük fenerleri yerde veya duvarda kullanarak balkonunuza nostaljik bir hava katabilirsiniz. Loş ışıkta kitap okumanın keyfi bir başka oluyor.

DİNLENME ALANI

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Büyük balkonu olanlar için birçok seçenek var. Son yıllarda trend olan paletler ile dekorasyonunuza farklılık katabilirsiniz. Üzerindeki minderleri ister hazır alabilir, isterseniz evinizdeki kullanmadığınız perdeleri değerlendirerek özel dikim yaptırabilirsiniz.

C tipi salıncak koyacak kadar alanınız varsa sizi şanslı sayıyoruz. Hayalet ışıkları salıncağın etrafında sararak hoş bir hava yakalayabilirsiniz.

balkon dinlenme

Küçük balkonlar için katlanır sandalye ve masa seti ilk akla gelen çözüm olabilir. Daha farklı bir dekorasyon istiyorsanız kullanmadığınız yorganı balkonunuzun zemin ölçüsünde kestirebilir ve dilediğiniz renkte bir kılıfla kullanabilirsiniz. Birkaç dekoratif yastık ile kendinize özel dinlenme alanı oluşturabilirsiniz.

DUVARLARI HAREKETLENDİRİN

çan

Online sitelerde satılan ahşap dokulu nostaljik tablolar balkonlar için çok uygun olabiliyor. Sevdiğiniz bir oyuncunun veya hoşunuza giden şiirin bir mısrasının yer aldığı tablolara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Makrome sarkıtlar son zamanlarda çok popüler. Makromeyi renkli boncuklarla süsleyerek enerjik bir görüntü oluşturabilirsiniz. Ayrıca rüzgar çanı gibi yazlık aksesuarlar kullanarak da balkonunuzu huzurlu bir ortama çevirebilirsiniz.

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