Balkonunuz yaza hazır mı? Balkon dizaynı için harika öneriler

Pandemi öncesinde; kovalar, kutular, kullanılmayan bidonlar, turşu kavanozları gibi eşyalar balkonların temel eşyalarıydı. Ancak son yıllarda birazcık nefes alabilmek için bile balkonlara ihtiyaç duyuluyor ve böylelikle balkonlar da yaşam alanlarının temel parçası oluyor.

Evinizin balkonu biraz büyük ve kullanışlıysa gerçekten şanslısınız. Ama küçükse de üzülmeyin, çünkü her alana uygun dekorasyon fikirlerimiz var. Siz de birkaç ufak değişiklikler ile yaşam alanınızı güzelleştirebilirsiniz.

ÇİÇEKLERE YER VERİN

Çiçekler, bulunduğu yere güzellik katan, ortamın enerjisini yükselten en önemli dekorasyon ürünleridir. Balkon korkuluklarında birkaç saksıya yer vererek canlı bir ortam sağlayabilirsiniz. Canlı çiçeklerle ilgilenecek zamanınız yok ise yapay sarmaşıklar veya çiçek buketlerinden destek alabilirsiniz.

IŞIKLANDIRMA DETAYLARI

Son yıllarda popüler olan hayalet ışıklar balkon dekorasyonlarında da çokça kullanılıyor. Ayrıca büyük fenerleri yerde veya duvarda kullanarak balkonunuza nostaljik bir hava katabilirsiniz. Loş ışıkta kitap okumanın keyfi bir başka oluyor.