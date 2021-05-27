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Kaktüs yetiştirirken bunlara dikkat

Elif Yaman Elif Yaman
27.05.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiçekler, ev dekorasyonlarının olmazsa olmazıdır. Çiçek bakımına merak duymayanlar yapay çiçeklere yönelse de canlı çiçeklerin yaydığı enerji bir başkadır. Bakımı kolay, zahmeti az çiçeklerden hoşlananlar için ise kaktüsler en doğru tercih olabilir.

Kaktüs yetiştirirken bunlara dikkat

Çiçek yetiştirmek güzel olduğu kadar özen gösterilmesi gereken bir konudur. Isı dengesinin sağlanması, ışık ayarının yapılması ve sulamanın unutulmaması gibi kritik konulara dikkat etmek gerekir. Bakımı kolay çiçekler listesinin başında yer alan kaktüs, günümüzde en çok tercih edilen ev bitkilerindendir.

Kaktüs için gerekli koşuları sağladıktan sonra size pek ihtiyaç duymayacağından emin olabilirsiniz.

SAKSI SEÇİMİ

Kaktüsler boylarıyla uyumlu saksılarda yetiştirilmelidir. Plastik yerine seramik veya beton saksı kullanmak sağlıklı büyümelerini sağlayacaktır. Kullandığınız saksının altında delik olması toprağın fazla suyu bırakması açısından önemlidir.

TOPRAK İÇERİĞİ

Kaktüsler suyu geçirebilen, dokusu sıkışık olmayan topraklarda sağlıkla büyürler. Kullandığınız toprağın içerisinde; volkanik tüf, zeolit, pomza ve bahçe toprağı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca filtre kahve telvesini toprağa karıştırarak toprağınıza vitamin takviyesi yapabilirsiniz.

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SULAMA

Su, bitkilerin temel ihtiyacıdır. Bu durum kaktüsler için de geçerli olsa da onlar çok sulanmaktan pek hoşlanmazlar. Toprak yüzeyinin kuru olması kaktüslerin suya ihtiyaçları olduğu anlamına gelmez. Ahşap bir çubuğu toprağa sokarak toprağın suya ihtiyacı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde suya vitamin katarak kaktüslerinizin büyümesini kolaylaştırabilirsiniz.

IŞIK DENGESİ

Kaktüsler ışık alan yerlerde daha hızlı ve sağlıklı büyür. Ofis ortamında da dayanıklı olan kaktüslerin iyi ışık alan bir yerde daha güzel büyüdüğünü gözlemleyebilirsiniz. Sıcak ve soğuk hava şartlarından etkilenmedikleri için balkonunuzda kaktüslerinizi rahatlıkla büyütebilirsiniz.

ÇİÇEKLENDİRME

Kaktüslerin birçok çeşidi çiçek açmaya uygundur. Dikenlerinin üzerinde açan; pembe, kırmızı, sarı renkte çiçekler görsel şölen sunmaktadır. Kaktüslerinizin çiçek açması tüm bakım şartlarını yerine getirdiğinizde gerçekleşebilir. Tüm çabalarınıza rağmen çiçek açmıyorsa üzülmeyin, biz onları dikenleriyle kabul ettik.

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