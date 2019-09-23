HABER

BALON BALIĞI, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞININ YARISINI KOPARDI; BABA VE KIZI O ANLARI ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

MERSİN’in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D.

MERSİN’in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anamur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.B.D'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

Bahadır D. Her yıl olduğu gibi tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek, "Olay kendi memleketimizde oldu. Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. İkindi vakti gibi denize giriyoruz. Sıradan bir gündü her zamanki gibi kalabalıktı plaj. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin. Ben yanından ayrıldım kıyıya doğru çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. Kızıma o an ne oldu diye sorduğumda ‘parmağım’ dedi. Parmağına baktığımda beyazlık gördüm elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su, balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı. Kızımın parmağının o kısmını kaybettik. Kızımın psikolojisinin düzelmesi için yardım alıyoruz" dedi.

Balon balığının ısırması sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybeden E.B.D, "Ben denize girmiştim yüzüyordum. Parmağımda bir şey hissettim. Bir iki kere elime bir şey değdi. Üçüncüsünde elimi ısırdığında elimi çektim sudan parmağımı o şekilde görünce çok korktum. O sırada yanıma ailem geldi ve beni hastaneye götürdüler." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Baba Baha D. ile röportaj
8 yaşındaki E.B.D röportaj
Detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Kuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandıKuzey Irak şehitleri, törenle memleketlerine uğurlandı
On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

CHP'den IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Pendik'teki yangınla ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki yangınla ilgili flaş gelişme!

23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.