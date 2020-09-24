HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baltalı cinayete müebbet

Baltalı cinayete müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:02 | Son Güncelleme

Bursa’da fabrika bekçisi Süleyman Kıran’ı (51) evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı gerekçesiyle ’tasarlayarak adam öldürme ve yağma’ suçlarından tutuklu yargılanan Cevdet U.

Baltalı cinayete müebbet

Bursa’da fabrika bekçisi Süleyman Kıran’ı (51) evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı gerekçesiyle ’tasarlayarak adam öldürme ve yağma’ suçlarından tutuklu yargılanan Cevdet U. (51), müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Şubat 2018’de merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, iş yerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi. Kıran’ın baltayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedeniyle karşılan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, inşaat işçisi Cevdet U.’yu gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet U.’nun ayakkabısında da Kıran’ın kan izine rastlandı. Yapılan incelemede Cevdet U.’nun Kıran’ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 750 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet U. tutuklandı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’yağma’ suçundan da 15 yıl hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Cevdet U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bütün belgeler birlikte değerlendirildiğinde, sanığın elindeki balta ile maktule vurarak onu öldürdüğünü ve üzerinde bulunan 750 TL’yi alarak olay yerinden ayrıldığını belirterek, bu şekilde ’tasarlayarak adam öldürme’, ’bir suçu gizlemek amacıyla öldürme’ ile ’gece vakti konutta silahla yağma’ suçlarını işlediği yönündeki mütalaasını tekrarladı.
Cevdet U., duruşmada yaptığı savunmada pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Cevdet U’ya ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezasında iyi hal indirimine giderek, müebbet hapse çevirdi. Heyet ayrıca sanığa yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Baltalı cinayete müebbet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöpleri toplarken alüminyum folyoya sarılı beyin buldu
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Niğde'de kalem şeklindeki suikast silahı ele geçirildi
Operasyonda ele geçirildi: Kalem şeklinde suikast silahı
Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi
'Bana teşkilatın numarasını verin' diye kişi adliyeye sevk edildi
'Teşkilat kim?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
Evdeki interneti gitti, az daha canından oluyordu
Gaziantep'te Teknofest’te 'savaş' paniği! Jetler ve helikopterler kalktı, vatandaş tedirgin oldu
Büyük panik! Görenler savaş çıktı sandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.