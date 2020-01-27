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  4. Baltalı vahşette kan donduran sözler! İfadesi ortaya çıktı

Baltalı vahşette kan donduran sözler! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Bursa'da fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı (51) baltayla öldürüp, 450 lirasını aldığı iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl hapis cezası istenen inşaat işçisi tutuklu sanık Cevdet Uçar (51), “Bakmakla yükümlü olduğum ailem var" diyerek, tahliyesini istedi.

Olay, 2018 yılı Şubat ayında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. İş yerine gitmemesi üzerine evine gelen arkadaşları tarafından cansız bedeni bulunan Kıran'ın katil zanlısı olarak inşaat işçisi Cevdet Uçar gözaltına alındı. Kıran'ın evinin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasınca da görüntülenen Uçar'ın ayakkabısında ise ölen kişinin kan izleri bulundu. Uçar'ın ifadesi doğrultusunda cinayetin ardından Süleyman Kıran'ın cebinden aldığı 450 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu.

Tutuklanan Cevdet Uçar hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis cezası istemi ile dava açıldı.

"FAYANSLAR KANLANDIĞI İÇİN BANYODAN ALDIĞIM HAVLUYLA SİLDİM"

Yargılaması devam eden davanın duruşmasında, cinayet ile ilgisi bulunduğu iddia edilen A.E. hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki karar okundu. Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Cevdet Uçar, "İnşaat işi yapıyordum. Süleyman Kıran'la evinin yanında bulunan arsasına ev yapmak için 25 bin lira karşılığında anlaştım. Bana 20 bin lira peşin verdi. İş devam ederken kurlardaki artış sebebiyle zarar ettiğimi anlayınca ek ücret talep ettim. Bana ödeyeceğini söyledi. Ben cebimden para harcayarak evi tamamladım. Evi teslim ettikten sonra beni oyalamaya başladı. Evine gittim, kapıda tartıştık. Birkaç kez başına balta ile vurup, etkisiz hale getirdim. Panikle Süleyman'ı evin içerisine soktum. Fayanslar kanlandığı için banyodan aldığım havluyla sildim. Evde para bulamadım. Bahçedeki cep telefonu ve cüzdanı evin içerisine attım. Evim ile Süleyman'ın evinin arası 300 metreydi. Evimin bahçesindeki çeşmede elbiseleri yıkadım" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM, TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM'

Uçar, “Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi istiyorum” diye konuştu. Sanık avukatı Şakir Çalışkan da A. E. hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki karara itiraz edeceklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa baltalı vahşet Süleyman Kıran Cevdet Uçar

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